أحمد موسى: الدولة لن تسمح بإحياء الإخوان مرة أخرى.. فيديو

قال أحمد موسى، إن الدولة المصرية ضربت التنظيم الارهابي نهائيًا، ولن تسمح بإعادة إحيائه مرة أخرى كالسابق.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه لحلقة خاصة من برنامج "ستوديو البلد" لمتابعة جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، أن الاخوان قديمًا لم يكونوا مضطهدين كما كانوا يدعون، ولكن كانوا يعيشون حياتهم ويمارسون نشاطاتهم في الشوارع بين المواطنين.



واضاف أن دعواتهم الانتخابية كانت بسيارات تجوب الشوارع، وميكروفونات، قائلًا: " كانوا بيصحوا أمة لا إله إلا الله".



وأوضح أحمد موسى ان أحمد عبد العاطي داخل تنظيم الإخوان الإرهابي كان أهم من محمد مرسي، قائلا: " مع انه كان عيل بالنسبة لمرسي".

