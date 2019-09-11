ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الدولة لن تسمح بإحياء الإخوان مرة أخرى.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
ندى فتح الله
قال أحمد موسى، إن الدولة المصرية ضربت التنظيم الارهابي نهائيًا، ولن تسمح بإعادة إحيائه مرة أخرى كالسابق.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه لحلقة خاصة من برنامج "ستوديو البلد" لمتابعة جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، أن الاخوان قديمًا لم يكونوا مضطهدين كما كانوا يدعون، ولكن كانوا يعيشون حياتهم ويمارسون نشاطاتهم في الشوارع بين المواطنين.

واضاف أن دعواتهم الانتخابية كانت بسيارات تجوب الشوارع، وميكروفونات، قائلًا: " كانوا بيصحوا أمة لا إله إلا الله".

وأوضح أحمد موسى ان أحمد عبد العاطي داخل تنظيم الإخوان الإرهابي كان أهم من محمد مرسي، قائلا: " مع انه كان عيل بالنسبة لمرسي".

ترشيحاتنا

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

بدون مكياج.. نانسى عجرم تلفت الأنظار.. الجمهور: جمال رباني

بعد استهداف نتنياهو بـ 5 صواريخ.. صحف إسرائيل تكشف السبب

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019

حطم أنفها.. رجل يعتدي على فتاة بريطانية بالضرب أثناء نزولها من المترو

شاهد.. هنا الزاهد بطرحة الزفاف قبل ساعات من الفرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون