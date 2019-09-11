لكل اسم حكاية.. تعرف على أسباب تسمية قرى جنوب الاقصر

جميعنا نعيش فى مراكز وقرى وأحياء لها اسمها وكنيتها، نرددها كثيرا دون التركيز في تلك المعاني ومحافظة الأقصر بها الكثير من الأسماء التي لا نعرف عنها شئ والذي سنسرد في السطور التالية معنى اسم مركز اسنا وبعض قراه.



تقع مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد حوالي وتبعد حوالي 55 كم جنوب الأقصر على الضفة الغربية لنهر النيل، والى الشمال من مدينة أسوان على بعد حوالي 150 كم ، وهى مدينة قديمة يرجع تاريخها القديم إلى عصور ما قبل التاريخ حيث عثر على جبانات خاصة بتلك المرحلة في منطقة العضايمة جنوب غرب إسنا بحوالي 10 كم.



عرفت إسنا في العصور الفرعونية باسم "تاسنت - أو تاسنى" ربما بمعنى أرض العبور" حيث كانت ملتقى لطرق القوافل الصحراوية التي تربط الوادي بالسودان وفى العصر القبطي حٌرف الاسم من " تاسنى " إلى " سنى " ثم سماها العرب إسنا.



وفي العصر اليوناني الروماني عرفت باسم "الاتوبوليس" نسبة إلى نوع من السمك يسمى " لاتو" أو " اللوت" كان يقدس في هذه المدينة حيث عثر على جبانة لدفن الأسماك المقدسة تقع غرب مدينة إسنا .

وفي العصر القبطي أخذت اسم سنا أو سني أو إسنا وسيانة، بمعنى "الحسناء".



إلى جانب مدينة “إسنا”، هناك قرى لأسمائها أصول قديمة، ومن هذه القرى قرية " اصفون" وتقع شمال غرب مدينة اسنا ، اسمها الفرعونى ( هات سنفرو ) ومعناه قصر الملك سنفرو واسمها المقدس ( أمنتورهور ) ومعناه موطن الاله ( حوريس ) واسمها الرومانى (خسفنت).



ويرجع اسم قرية " الدير" بشمال اسنا الى ان تاسست لاول مرة فى زمن عزيز مصر سيدنا يوسف وبنى بها صوامع الغلال وعرفت وقتها باسم (مخزن العزيز ) وكان اسمها ايضا (دير أم علي).



ومعنى اسم قرية "الحلة " والتي تقع في شرق مدينة إسنا، اسمها الفرعوني (كونتر الأتوبوليس) واسمها في العصور الوسطى (كوم الشقاف) واسمها العربي الحلة ومعناها محلة القوم والخيول، وسميت بذلك لحلول بعض القبائل العربية.



وتعنى اسم قرية "النمسا" بجنوب إسنا باسم ( ننماس ) وقيل سميت النمسا نسبة الى وادى النمس بمكة المكرمة.



معنى اسم قرية "المساوية " والتى تقع فى جنوب اسنا نسبة الى ( موسى الأحدب ).



ومعنى اسم قرية "كومير" بجنوب الاقصر هو اسم فرعونى كان يطلق باسم ( ميرو ) وأحيانا (بر مرو) واسمها المقدس (كمير).



ويرجع معنى اسم قرية " العضايمة" بجنوب اسنا الى مجموع عظام الدفنات فى جبانتها الأثرية فسميت بالعضايمة نسبة الى عظام رفات هذه الدفنات.



