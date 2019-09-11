حلا وهنا ورشا شيحة يخطفن الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهرت حلا شيحة برفقة أشقائها هنا شيحة ورشا شيحة أثناء قضاء عطلتهما الصيفية بلبنان.



ونالت الصورة إعجاب متابعى حلا شيحة عبر "إنستجرام".



يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وعرض في ماراثون الدراما الرمضاني 2019.



