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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:15 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
آية الجارحي
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 11-9-2019، حيث سجل في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات صادره عنه 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وقدم بنك الاسكندرية أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.37 جنيه، وقدم البنك العربي الافريقي الدولي اقل سعر لبيع الريال السعودي 4.40 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنوك:"عودة، المصري الخليجي، الاسكندرية" 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والاسكان سجل الريال السعودي 4.22 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 4.31 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي للبيع مقابل الجنيه المصري 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه، وسجل في بنك مصر ومصرف أبو ظبي الاسلامي 4.36 جنيه للشراء و 4.40 جنيه للبيع.

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