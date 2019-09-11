إرشادات طبية لبعثة الأهلي للوقاية من الأمراض في غينيا الاستوائية

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعض الإرشادات الطبية للاعبين وأفراد البعثة وتم توزيعها عليهم؛ لتفادي التعرض لأي أمراض مستوطنة.



وحدد الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود كافة الإرشادات الطبية التي تخص البعثة منذ وصولها إلى مطار مالابو في غينيا الاستوائية وحتى يوم المغادرة لتفادي أية عدوي مرضية، خاصة أن مرض إيبولا يعد من الأمراض المنتشرة في غينيا الاستوائية.



وقال خالد محمود، إن الأمر غير مزعج طبيا؛ لأن جميع أفراد البعثة تلقوا التطعيمات الخاصة بهذه الأمراض في وقت سابق وبشكل منتظم، ولكن هذه الإرشادات الطبية للوقاية فقط .



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في العاصمة مالابو.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.