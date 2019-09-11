ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احمد الشيخ: مباراة كانو سبورت صعبة.. والجميع يقدر حجم المسئولية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية مباراة كانو سبورت الغيني المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ فى دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الشيخ إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن معظم الفرق الإفريقية حاليا تسعى للتأهل للأدوار التالية، ومن ثم فالجميع مطالب بالتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة.

وأضاف: «لدينا جهاز فني جديد والجميع يسعى لإثبات ذاته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وأنا -شخصيًا- أبذل أقصى جهدي في التدريبات من أجل الحصول على الفرصة؛ لكي أثبت للجميع أنني استحق المشاركة بشكل أكبر من الفترة الماضية».

وتابع:«بطولة إفريقيا تمثل قيمة كبيرة لجميع اللاعبين ولجمهورنا العظيم، لكن على المستوى الشخصي هي البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي ولهذا أتمنى التوفيق والفوز بها هذا الموسم .. وعموما جميع اللاعبين يقدرون حجم المسئولية ويدركون أهمية الفوز بدوري الأبطال في نسختها الحالية، ولهذا نحرص على الجلوس كثيرًا معا، للتأكيد على هذا المعنى وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية».

واختتم الشيخ قائلا: «أنا من اللاعبين المحظوظين في الأهلي في ظل ما أجده من دعم ومساندة من الجماهير، ولهذا أبذل أقصى جهدي خلال مشاركاتي في المباريات لإسعادهم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي: هدفي التتويج مع الأهلي بكل البطولات

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفتح النار على ثلاثي الأهلي

مهن الفنانين قبل التمثيل قصص كفاح ونجاح.. سامح حسين نقاش.. والفخرانى وفهمى أطباء.. وليلى عز العرب من البنوك للفن.. ونشوى مصطفى كاشير وصانعة وجبات جاهزة

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

يحمل ساقا مقطوعة بدمائها.. شاهد: نتنياهو وزوجته وسط تل أبيب

بعد استهداف نتنياهو بـ 5 صواريخ.. صحف إسرائيل تكشف السبب

تراجع الدولار .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 11-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان العالم النووى المصرى أبوبكر عبدالمنعم بالقليوبية..صور

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها