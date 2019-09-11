احمد الشيخ: مباراة كانو سبورت صعبة.. والجميع يقدر حجم المسئولية

أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية مباراة كانو سبورت الغيني المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ فى دوري أبطال أفريقيا.



وأشار الشيخ إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن معظم الفرق الإفريقية حاليا تسعى للتأهل للأدوار التالية، ومن ثم فالجميع مطالب بالتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة.



وأضاف: «لدينا جهاز فني جديد والجميع يسعى لإثبات ذاته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وأنا -شخصيًا- أبذل أقصى جهدي في التدريبات من أجل الحصول على الفرصة؛ لكي أثبت للجميع أنني استحق المشاركة بشكل أكبر من الفترة الماضية».



وتابع:«بطولة إفريقيا تمثل قيمة كبيرة لجميع اللاعبين ولجمهورنا العظيم، لكن على المستوى الشخصي هي البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي ولهذا أتمنى التوفيق والفوز بها هذا الموسم .. وعموما جميع اللاعبين يقدرون حجم المسئولية ويدركون أهمية الفوز بدوري الأبطال في نسختها الحالية، ولهذا نحرص على الجلوس كثيرًا معا، للتأكيد على هذا المعنى وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية».



واختتم الشيخ قائلا: «أنا من اللاعبين المحظوظين في الأهلي في ظل ما أجده من دعم ومساندة من الجماهير، ولهذا أبذل أقصى جهدي خلال مشاركاتي في المباريات لإسعادهم».