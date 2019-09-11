انسي الوزن الزائد بتناول مشروب الديتوكس صباحا ومساء

يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة السمنة والدهون الزائدة ، حيث تعتبر البوابة الأولى للأمراض ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول كوب من مشروب الديتوكس صباحا ومساء للتخلص من السموم داخل الجسم والوزن الزائد عن طريق رفع معدل الحرق.



قدّمت الشيف أميرة شنب مشروب ديتوكس من الخضروات لإمداد الجسم بالطاقة والتخلص من السموم والدهون.



مشروب الديتوكس الاخضر:



* في الميكسر ضعي الكزبرة والبقدونس والكرفس ثم أضيفي عصير الليمون.



*أضيفي​ الخيار والماء واخلطيها جميعها جيدًا، ثم صفي المزيج وتناولي المشروب ليساعدك على تنقية الجسم من السموم​.