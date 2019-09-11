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محمد شيرين فهمى: المحكمة لم يحكمها سوى القانون الذي التزمت بأحكامه ومبادئه.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال المستشار محمد شيرين فهمى، إن المحكمة عادلة منصفة وتحققت فيها كافة الحقوق والحريات والبحث عن الحقيقة من خلال محاكمة عادلة، لافتًا إلى أن المحكمة قامت بنظر الدعوى فى جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة واستمتعت الى شهود الإثبات وقامت بضم العديد من القضايا المرتبطة بالدعوى الماثلة واستمتعت فيها.

وأكد المستشار محمد شيرين فهمى ، خلال كلمته أثناء الحكم فى قضية التخابر، أن المحكمة وجدت فى شهادتهم احقاقًا للحق وتنطق بالقول الفصل فيها واستمعت إلى هيئة الدفاع وإتاحة لهم كل السبل الممكنة للدفاع عن موكليهم.

وأشار المستشار محمد شيرين فهمى ، إلى أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين أمامها بحسبان على ان تلك هى وسيلتهم فى الدفاع للافلات من العقاب، موضحًا أن المحكمة لم يحكمها سوى القانون الذى التزمت باحكامه ومبادئه.

وأردف المستشار محمد شيرين فهمى، أنه بلغ عدد صفحات الجلسات 500 صفحة، كما جاءت حيثيات وأسباب الحكم فى نحو 1500 صفحة، مفيدًا بأنه استقر يقين المحكمة دون شك أو يقين واطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات.

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