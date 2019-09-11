بشعر أبيض.. سامو زين يثير غضب متابعيه عبر إنستجرام

نشر المطرب سامو زين عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديد له.



ظهر سامو زين من داخل الجيم بلوك جديد حيث ظهر بشعر ابيض اثار به غضب متابعيه واعتمد فى اللوك على نظارة وتيشرت وشورت أبيض



ويحرص سامو زين عادة على مشاركة جمهوره بفيديوهات أثناء وجوده في الجيم.



وحظي الفيديو بردود فعل غاضبة من جانب متابعي سامو زين وعلق بعضهم قائلا: "لوك لذيذ بس الشعر الأسود أحلى، الشعر الأبيض يدل على الكبر ، مش لايق عليك ، جريء ومختلف ".



يُذكر أن احدث أعمال سامو زين، كانت أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الجديد "لو عمري يرجع".