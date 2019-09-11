تصل لـ2700 جنيه .. تعرف على المصروفات المدرسية المقررة لـ الطلاب الوافدين هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المصروفات المدرسية المطلوب دفعها خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، بالنسبة للطلاب الوافدين عن كل سنة من سنوات الدراسة .



حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الاساسي وفصول رياض الاطفال بالمدارس الرسمية فقد تحددت مصروفاتها بـ 1700 جنيه .



أما بالنسبة للحلقة الاعدادية من مرحلة التعليم الاساسي فقد تحددت مصروفاتها بـ 2200 جنيه ، وبالنسبة للتعليم الثانوي العام تحددت المصروفت بـ2700 جنيه.



وبالنسبة للتعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي فقد تحددت المصروفات بـ2200 جنيه .



وبالنسبة للدراسات التكميلية الصناعية والتعليم الفني الصناعي ومدارس الخط العربي فقد تحددت مصروفاها بـ 2200 جنيه.

كما يدفع الطالب الوافد رسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والانشطة الطلابية ، وتقوم ادارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط بإيصال ايداع لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



أما إذا إلتحق الطالب بمدارس خاصة ، فلا تصرف له سوى منحة وتحول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة.