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تعليم

زى مجاني للتلاميذ الأيتام وغير القادرين في الوادي الجديد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد بأنه تم توفير الزي المدرسي وتوزيعه علي التلاميذ بكافة مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة بوقت كافي مشيرا ان جميع التلاميذ انتظموا وحروا اليوم بالزى المدرسى الموحد .

و اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد انه مراعاة للبعد الاجتماعي للطلاب فقد تم توفير الزي المدرسي مجانا للتلاميذ الأيتام والغير قادرين بجميع مدارس المحافظة وذلك للتخفيف عنهم وذلك فى ضوء توجيهات اللواؤ محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وانتظمت الدراسة بجميع مدارس المحافظة حيث بلغ إجمالي عدد تلاميذ الصف الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية الملتحقين في هذا العام 12393 تلميذا موزعين على 148 مدرسة، وإجمالي تلاميذ المستوى الأول والثاني رياض أطفال 6664 تلميذا موزعين على 119 قاعة رياض أطفال بالمدارس.

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