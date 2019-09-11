ربة منزل تتهم حماها بهتك عرضها في كفر الشيخ.. والجنايات: كيدية

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة وعضوين المستشارين، شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، حيثيات حكمها، في براءة مسن مقيم بإحدى قرى مركز الحامول، من تهمة هتك عرض زوجة ابنه بعد أن استقر في يقين ووجدان المحكمة بأن الواقعة كيدية وناجمة عن خلافات داخل الأسرة.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحكمة تشككت إزاء أدلة الثبوت وما جاء بها من وهن وما نال عقيدتها من شك وارتياب لتناقض أقوال المجني عليها في محضر الاستدلالات عنه في تحقيقات النيابة العامة وتناقضها مع بعضها ومع أقوال زوجة المتهم.



وأشارت الحيثيات إلى استشعار المحكمة أن الاتهام الموجه إلى رب الأسرة – المتهم - ناجم عن خلافات أسرية نظرًا لشك زوجة المتهم أنه سيتزوج عليها ورغبة أبنائه وأمهم في بيع أملاكه وعلى إثر ذلك تم تدبير تلك المكيدة له.



وكشفت الحيثيات أن تحريات رجال الشرطة لم تتوصل إلى ثبوت واقعة هتك العرض، وإنما إلى وجود خلافات عائلية في الأسرة ذلك أنهم جميعًا فريق واحد ضد المتهم، ما تشككت معه المحكمة في صحة أقوالهم، واطمأنت إلى ما حدث هو مجرد مشاجرة عائلية بسبب خلافات بين أفراد الأسرة.



وكانت زوجة الابن قد حرّرت محضرًا ضد والد زوجها الذي يبلغ من العمر نحو 65 عامًا واتهمته في محضر الشرطة بأنه واقعها حالًا قبل لجوئها إلى الشرطة بيد أنها عدلت عن ذلك في تحقيقات النيابة العامة، وقالت إنه حاول ذلك فقط، ما أثار الشك في وجدان المحكمة.

