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أخبار البلد

بتكلفة ٤٠ مليار جنيه.. بروتوكول تعاون لإقامة شبكة اتصالات بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:00 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة العاصمة الإدارية لإقامة شبكة اتصالات داخل العاصمة الإدارية ضمن خطة تحويل المدن الجديدة لمدن ذكية.

وقال وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم بدء العمل بالمرحلة الأولى فى الحى الحكومى بتكلفة 40 مليار جنيه وسيستغرق العمل 6 أشهر.

وأوضح أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن التمويل لهذه الاتفاقية سيتم من ميزانية شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضى بالعاصمة، مؤكدا أنهم لم يأخذوا مليما من الدولة.

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