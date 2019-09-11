فستان فوق الركبة.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ريا أبى راشد

نشرت المذيعة اللبنانية الشهيرة ريا ابى راشد ستوري جديدا لها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ريا ابى راشد في الصورة مرتدية فستانا للركبة لونه جملي وشال على الرقبه وحزام أسود من الوسط.



واكتملت إطلالة ريا ابى راشد أناقة وبساطة بارتدائها حذاء بكعب عال باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة بسيطة واكتفت بحلق وانسيال رفيع كإكسسوار للفستان، ما أضاف لها مظهرًا رائعًا وجذابًا.