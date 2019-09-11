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حوادث

الداخلية تضبط 126 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:26 م
الداخلية تضبط 126
الداخلية تضبط 126 قضية إبتزاز مادى ونصب
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (126) قضية (ابتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب على المواطنين -ترويج لبيع أدوية مستوردة –ترويج لبيع آثار – ترويج لأعمال دجل) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن.. بإجمالى عدد (134) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، وعدد (127) متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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