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برلمان

مستقبل وطن بالقاهرة يفتتح معرضًا للأدوات المدرسية في دار السلام

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:47 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في شارع صالح عابدين بدار السلام، وذلك انطلاقًا من حرص الحزب وقياداته وأعضائه على رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحت إشراف النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

ويضم المعرض، كافة المستلزمات المدرسية من كشاكيل وكراسات وشنط وغيرها من المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، وشارك في افتتاح المعرض، أحمد عبد العزيز الأكحل أمين الحزب بقسم دار السلام، ومحمد خيري أمين التنظيم بالقسم، وأشرف حسانين أمين الشياخة بمنطقة منشية السادات.

ولاقت فعالية الأدوات المدرسية التي ينظمها الحزب في دار السلام، ترحيبًا شديدًا من قبل المواطنين، وذلك حرصًا من الحزب على رفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المُجتمعية وافتتاح معارض السلع المخفضة لدعم ومساندة الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين.

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