تجارة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة الـ 42 من طلابها

نظَّمت كلية التجارة بجامعة المنصورة احتفالية كبرى اليوم الاربعاء بتخرج أبنائها الطلاب من الدفعة 42 تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد عطوة عميد الكلية تحت شعار "يوم الخريجين" وبحضور كل من الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس عزت الصياد مستشار الشركة القابضة المياه والصرف الصحي وأسامة موسى وكيل اول الوزارة وامين عام الجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدرس ومعاونيهم.





اشاد عبد الباسط بكلية التجارة والجهد المبذول بها متمنيا لأبنائها الطلاب حياة عملية موفقة وحسهم على الفخر بأنهم من أبناء جامعة المنصورة .





اكد عطوة ان كلية التجارة تعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية.





واضاف غلوش حرص الكلية على ترك بصمة مميزة لابنائها الطلاب وتوفير كل سبل الدعم لهم.





ومنح الدكتور عطوة، الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة درع الكلية ومنح الطلاب الـ 13 الأوائل درع الخريج وشهادة تقدير من الكلية وتكريم باقى طلاب الدفعة .





وتضمن الحفل عرض لباليه الأطفال وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم البسيونى وعرض للهولوجرام بصور الاوائل وضيوف الحفل ودى جى .



