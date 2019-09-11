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فن

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:31 م
هنا الزاهد أحمد فهمي
هنا الزاهد أحمد فهمي
رنا عصمت
شاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة.

وظهرت في الصورة الفنانة إيمى طلعت زكريا برفقة الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي وعمر طلعت زكريا.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية ستايل الكاجوال ببنطلون أبيض ضيق وبلوزة مكشوفة البطن، بدون مكياج، وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها.

ويحتفل الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.

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مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

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