لكل اسم حكاية.. رحلة مدينة بلبيس من بيت الإله بس إلى القصر الجميل

تعد "بلبيس" إحدى المدن التابعة لمحافظة الشرقية وواحدة من أقدم مدن مصر كما تعد من أهم المدن التاريخية بها، وتتمتع عبر العصور بأهمية استراتيجية كبرى، حيث كانت تعتبر في العصور الأولي البوابة الشرقية لمصر ومعبر الوافدين إليها، وكانت بلبيس هي إحدى مقرات الهكسوس.





وكانت مقرا لحكم الكثير من حكام مصر القديمة لمدة 145 عاما ومنهم رمسيس الأول والثانى، وكان يطلق عليها العاصمة السابعة، وكانت بلبيس هي عاصمة ولاية الشرقية قبل أن يقوم محمد علي باشا عام 1833 بنقل عاصمة الشرقية من بلبيس إلى الزقازيق.





ويرجع تاريخ بلبيس إلى عهد المصريين القدماء حيث يرجع نشأة بلبيس إلى الأسرة الرابعة، وكانت الشرقية في عهد الفراعنة تسمى بـ "المقاطعة 12" من مقاطعات الوجه البحري وكانت عاصمة مصر كلها آنذاك، وكانت بلبيس هي إحدى محطات الفتح الإسلامي لمصر .





كما أن أرمانوسة بنت المقوقس كانت في طريقها لتزف إلى قسطنطين بن هرقل "قسطنطين الثالث" وأقامت في القيسارية حتى قدمت قوات عمرو بن العاص وحاصرت المدينة، ثم قام عمرو بن العاص بتسليمها إلى أبيها هي وجميع مالها، وتم بناء مسجد سادات قريش والذي يعد أول مسجد في مصر وأفريقيا.





أما السبب في تسميتها بهذا الأسم فقد أكد المؤرخون أنه أطلق عليها عدة أسماء في الكتب القديمة، فقد قيل "فلبيس أو فلابيس" وفي عهد الدولة القديمة للفراعنة أطلق عليها اسم «بل بس» أي «بيت الإله بس» وبس باللغة المصرية تعني القطة حيث كانت مع تل بسطة مركزا لهذا الإله في ذلك الزمان.



