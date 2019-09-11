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حوادث

الرقابة الإدارية: إحباط الاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:39 م
الرقابة الادارية
الرقابة الادارية
ابراهيم مصطفى
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة ‏وتبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات جنيه ‏من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ الف متر مربع على سبيل الرشوة الى مدير إدارة الشئون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين ومنهم رئيسة احد الأحياء سابقا، ‏وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

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