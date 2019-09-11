الرقابة الإدارية: إحباط الاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة وتبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ الف متر مربع على سبيل الرشوة الى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة.
وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة احد الأحياء سابقا، وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة احد الأحياء سابقا، وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.