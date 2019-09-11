رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي يغادر المستشفى عقب إجراء عملية جراحية

طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي



وتعرض طه إسماعيل مؤخرا إلى بعض المتاعب التي كانت تعوقه عن الحركة بطريقة مناسبة ، مما اضطره إلى إجراء تدخل جراحي من أجل العودة إلى طبيعته.



مجلس إدارة النادي الأهلي



وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي على الاطمئنان ، على صحة الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي عقب إجراءه عملية جراحية في مفصل الفخذ.

