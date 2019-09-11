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رياضة

بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:55 م
ايهاب جلال مدرب فريق
ايهاب جلال مدرب فريق الكرة بالنادي المصري
كتب محمد الغزاوى
وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الى جزيرة زنجبار ، استعدادًا لمباراة ماليندي الهامة والمرتقبة والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد عُمان ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

استغرقت رحلة بعثة النادي المصري اثنتى عشرة ساعة انطلاقًا من مطار القاهرة الدولي وصولا الى مقر إقامة الفريق بفندق DoubleTree Hilton والذي يبعُد عن الملعب الذي يستضيف المباراة ستاد (عمان) بحوالي 18 دقيقة فقط.

حرص أحمد الغول سكرتير اول السفارة المصرية على استقبال بعثة المصري منذ وصولها الى مطار عبيد أماني كرومي الدولي ، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالبعثة ورافقها حتى مقر الإقامة ، وقام بالتنسيق مع اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر .

تواصل السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بدولة تنزانيا مع الحهات المختصة للتنسيق معها بشأن اتمام كافة الترتيبات سواء في التنقلات أو ملاعب التدريب.

فور وصول اللاعبين الى مقر فندق الإقامة تناولو وجبة الغذاء ، ثم تم تسكنيهم الى الغرف الخاصة بهم لينالو قسطًا من الراحة نظرًا لعناء ومشقة السفر الطويل ، حيث قام الكابتن محمود جابر بانهاء إجراءات تسكين اللاعبين في سرعة تامة.

يولي الجهاز الطبي اهتمامًا كبيرًا بانتقاء وجبات الفريق بعناية فائقة حرصًا على الحفاظ على اعلى معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ومن المقرر ان يخوض الفريق الأول في تمام الساعة التاسعة بتوقيت زنجبار الثامنة بتوقيت مصر مرانه الأول والذي يشمل بعض تدريبات الأحماء والإطالة وفك العضلات.
بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور
بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور
بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور
بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور
بعثة المصري تصل مقر إقامتها بزنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي..صور

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