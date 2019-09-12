ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة.. تعرف عليها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.

ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع إلى كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات، مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيكسل عن أدائها.

ترشيحاتنا

بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

كارثة.. مخاوف من ضرب الكويكب القاتل للأرض بعدما فقد العلماء أثر 900 صخرة في طريقها إلينا

بطريقة ساخرة.. شيكو يهنئ احمد فهمى بزواجه من هنا الزاهد

ضحك ولعب وجد.. كواليس سفر بعثة الزمالك من القاهرة لـ داكار

هل تجب الزكاة على الراتب الشهري ؟

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور