سهل حشيش جاهزة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو.. صور

تجري الاستعدادات على قدم وساق في منطقة سهل حشيش بالغردقة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر المقبل و التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.



تقام منافسات البطولة على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش و الذي يتمتع باطلالته المييزة على أحد أجمل شواطئ محافظة البحر الأحمر و مناظره الخلابة التي تتلائم مع طبيعة البطولة الشاطئية التي تتميز بالطابع الاستعراضي المبهر.



و تشهد البطولة منافسات البومسا بأنواعها و منافسات تكسير الخشب. و تحظى البطولة في نسختها الثالثة بإهتمام كبير من الاتحاد العالمي للعبة الذي بدأ في زيادة الاهتمام بالبومسا و تنظيم بطولات عالمية لها استعدادا لتسجيلها في البرنامج الأولمبي.



وأعلن الاتحاد العالمي عن فتح باب التسجيل للبطولة على أن يستمر حتى يوم ٢٧ سبتمبر.



ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي و مديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.