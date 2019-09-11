تشمل زراعة 5000 قوقعة...إطلاق مبادرة رئاسية لعلاج ضعاف السمع نهاية سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة أن سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، وأن المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة، لافتة أن تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال.



وتشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنويًا، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.



كما أن الخطة المستقبلية لوزارة الصحة تتضمن العمل علي تحقيق عدد من الأهداف تشمل مبادرة متابعة زراعة القواقع والربط بمشروع المسح السمعي عند الولادة والتي تم البدء فيها من بداية سبتمبر الجارى، وإنشاء تطبيق لمتابعة الجودة الطبية بعد إجراء العمليات الجراحية والتأكد من تقدم مستوى الخدمة الطبية وصحة وسلامة المواطنين، إلي جانب العمل علي إلغاء طباعة القرارات نهائيًا في جميع التخصصات الطبية والعمل من خلال المنظومة المميكنة الموحدة، فضلًا عن إضافة تخصصات جراحية جديدة وفقًا للاحتياجات الصحية.



كما يتم دراسة إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، والتي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذا تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطواريء الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القساطر المخية ، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري.