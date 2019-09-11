3000 وحدة إسكان اجتماعي في أرض مطار إمبابة.. اعرف موعد الطرح

قال عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة بدأت في تطوير العديد من المناطق، ومنها عين الصيرة وأرض الوراق.



وأضاف عبد المطلب عمارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تطوير منطقة ارض مطار امبابة، وسيتم طرح 3000 وحدة إسكان اجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء مول تجاري.



وتابع عبد المطلب عمارة:" نستهدف تطوير المنطقة ورفع كفاءتها، وسوف يتم تنفيذ مشروع جنة باجمالى ـ 5000 وحدة بجانب مشروع مول تجاري لـ تطوير أرض مطار امبابة".



وأكمل عبد المطلب عمارة:" سيتم الإعلان عن 3000 وحدة إسكان اجتماعي خلال أسبوع، وسنبدأ في إنشاء وحدات مشروع جنة مطلع عام 2020".

