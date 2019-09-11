ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3000 وحدة إسكان اجتماعي في أرض مطار إمبابة.. اعرف موعد الطرح

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:22 م
وحدات اسكان اجتماعي
وحدات اسكان اجتماعي
هاني حسين
قال عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة بدأت في تطوير العديد من المناطق، ومنها عين الصيرة وأرض الوراق.

وأضاف عبد المطلب عمارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تطوير منطقة ارض مطار امبابة، وسيتم طرح 3000 وحدة إسكان اجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء مول تجاري.

وتابع عبد المطلب عمارة:" نستهدف تطوير المنطقة ورفع كفاءتها، وسوف يتم تنفيذ مشروع جنة باجمالى ـ 5000 وحدة بجانب مشروع مول تجاري لـ تطوير أرض مطار امبابة".

وأكمل عبد المطلب عمارة:" سيتم الإعلان عن 3000 وحدة إسكان اجتماعي خلال أسبوع، وسنبدأ في إنشاء وحدات مشروع جنة مطلع عام 2020".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: نهتم ببناء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب السكان وإتاحة فرص العمل والاستثمار

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمدن الجيل الرابع الجديدة

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمدن الجيل الرابع الجديدة.. ويؤكد: الدولة مهتمة بالتوسع في المجتمعات العمرانية.. مدبولي: الإعلان خلال أيام عن الطرح الأول لحجز وحدات ملوى الجديدة

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| هنا الزاهد تكسر التقاليد في عقد قرانها

انسي الوزن الزائد بتناول مشروب الديتوكس صباحا ومساء

بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر

شاهد أحدث ظهور للفنان شادي شامل.. شبيه عبد الحليم حافظ

رسميا.. حضور جماهيري في لقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

أول قرار من فايلر بعد وصول بعثة الأهلي لـ غينيا الاستوائية.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين