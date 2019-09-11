ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مذكرة تفاهم بين النقاد الرياضيين ونادي الاتحاد السكندري

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
يسري غازي
وقعت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله مذكرة تفاهم وتهاون مع محمد مصيلحي نادى الاتحاد السكندرى.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من رابطة النقاد الرياضيين للفرع الجديد بنادى الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء.

كما قامت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين رابطة النقاد الرياضيين على هامش تكريم محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى لفرق الناشئين التابعة إلى منطقة الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إهداء درع نادي سبورتنج لوفد الـ كاف بمجموعة الإسكندرية

تمديد عقد محمود رزق مدافع الاتحاد موسمين

الأوغندى إيمانويل اوكوى مهاجم الاتحاد السكندري يصل إلى الإسكندرية

الاتحاد السكندري يدعو النقاد الرياضيين لزيارة الفرع الجديد

ترشيحاتنا

أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

عقدة الخواجة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي وأحمد داود

بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ

تفاصيل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة.. صورة

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ