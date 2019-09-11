مذكرة تفاهم بين النقاد الرياضيين ونادي الاتحاد السكندري

وقعت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله مذكرة تفاهم وتهاون مع محمد مصيلحي نادى الاتحاد السكندرى.



جاء ذلك على هامش زيارة وفد من رابطة النقاد الرياضيين للفرع الجديد بنادى الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء.



كما قامت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين رابطة النقاد الرياضيين على هامش تكريم محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى لفرق الناشئين التابعة إلى منطقة الإسكندرية.