سيدات سلة الأهلي يهزمن الغابة 86 - 30 في منطقة القاهرة

نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 86 - 30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.





أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة من بدايتها حتى النهاية بفضل الالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



