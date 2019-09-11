سيدات سلة الأهلي يهزمن الغابة 86 - 30 في منطقة القاهرة

نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 86 - 30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة من بدايتها حتى النهاية بفضل الالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.
وبذلك حقق فريق سيدات سلة الأهلي الفوز الثاني على التوالي في ثاني مواجهاته ببطولة منطقة القاهرة بعدما تغلب بالأمس على فريق النصر بنتيجة ٦٩-٦ في افتتاح مشواره بالبطولة.