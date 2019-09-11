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رياضة

هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا يشعل تويتر.. والجماهير: ولد من أجل الأهلي ومات وظلت مبادئه قصصاً تتحاكى

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:56 م
صالح سليم
صالح سليم
القسم الميدانى
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا فى ذكرى يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية.

وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجاءت التغريدات كالآتى: 

صالح سليم القائد خيرة الرجال ياما ضحي من أجل الكيان وفي حب النادي كان بيعلم أجيال #صالح_سليم_في_قلوبنا

#صالح_سليم_في_قلوبنا
خيرة من رأس أندية مصر

لون تيشرت الأهلى دا لون دمك لازم تموووت عليه من اعظم مقولات كابتن صالح سليم 
#صالح_سليم_في_قلوبنا


ولد صالح من اجل الاهلى ومات وظلت مبادئه قصص تتحاحى بهى الانديه
#صالح_سليم_في_قلوبنا


المايسترو فى قلوبنا 
#صالح_سليم_في_قلوبنا

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