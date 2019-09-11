هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا يشعل تويتر.. والجماهير: ولد من أجل الأهلي ومات وظلت مبادئه قصصاً تتحاكى

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا فى ذكرى يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية.





وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجاءت التغريدات كالآتى:





صالح سليم القائد خيرة الرجال ياما ضحي من أجل الكيان وفي حب النادي كان بيعلم أجيال #صالح_سليم_في_قلوبنا





#صالح_سليم_في_قلوبنا

خيرة من رأس أندية مصر





لون تيشرت الأهلى دا لون دمك لازم تموووت عليه من اعظم مقولات كابتن صالح سليم

#صالح_سليم_في_قلوبنا









ولد صالح من اجل الاهلى ومات وظلت مبادئه قصص تتحاحى بهى الانديه

#صالح_سليم_في_قلوبنا









المايسترو فى قلوبنا