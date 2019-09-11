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أحمد موسى يكشف علاقة محمد البرادعي بغزو العراق.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:49 م
محمد البرادعي
محمد البرادعي
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على أحداث 11 سبتمبر 2001 ، إن امريكا ضربت أفغانستان في أعقاب حادث ضرب برجي التجارة العالمي ثم بدأ غزو العراق في مارس 2003.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد ان غزو العراق كان خطأ جسيما ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" غزو العراق سبب آلاما للأمة العربية والإسلامية وندفع ثمن أكاذيب امتلاك العراق لسلاح نووي ".

وأكمل:" محمد البرادعي شكل لجانا  للتأكد من وجود سلاح نووي في العراق، وهو جزء من المؤامرة على العالم العربي مع الاستخبارات الأمريكية ".

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