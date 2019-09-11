قرار حكومي جديد ينتصر للمرأة في السعودية

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخدمة المدنية المسئولة عن الوظائف الحكومية في السعودية، اليوم الأربعاء، إعلانها إنشاء وكالة خاصة تهتم بتمكين السعوديات في القطاع العام.



وأعلنت وزارة الخدمة المدنية المسئولة عن الوظائف الحكومية في السعودية، عبر حسابها على "تويتر" عن الخطوة الجديدة : "مواكبةً لمتطلبات رؤية السعودية 2030، قامت وزارة الخدمة المدنية بإنشاء وكالة تمكين المرأة، للتركيز على تمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي فيه".



ومن شأن إنشاء وكالة خاصة بتعيين النساء في الوظائف الحكومية، أن يوفر لعدد منهن وظائف في القطاع العام، ويخفض من نسب البطالة المرتفعة بينهن.



وتسير الرياض بوتيرة متسارعة نحو دعم النساء وإزالة القيود التي كانت تحد من مشاركتهن في سوق العمل والحياة العامة في المملكة، وحصلت نساء المملكة بالفعل في غضون عامين على كثير من الحقوق التي كنَّ محرومات منها في الماضي.