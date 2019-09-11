بـ بطن مكشوف.. ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير صيفية جريئة

حرصت الفنانة ناهد السباعي بمشاركه جمهورها صورا رائعة للغاية من خلال حسابها الإلكتروني على الإنستجرام، وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي اعتمدت على التقاطها مع الفاكهة الصيفية.



وقد علقت الفنانة ناهد السباعي على صورتها، وقالت: لنهاية الصيف.. لقد كانت تجربة مدهشة مستوحاة من الجو الاستوائي.. أتمنى ان تعجبكم الصور.



وارتدت ناهد السباعي توب حرير باللون الأخضر، عليه مجموعة مختلفة من الألوان الأخرى، بكشف عن منطقة البطن، مع تربون من الحرير وبنفس الوان التوب.



وقد تركت ناهد السباعي شعرها منسدلا عبر اكتفها، وتحت التربون، واخترات مكياجا يتناسب مع ملامحها الشرقية، والمميزة، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع اي شادو باللون البينك، واحمر شفاه بني.



ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات، حيث أكملت إطلالتها بإرتداء البيع السلاسل حول رقبتها، وهو ما أبرز من إطلالتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..