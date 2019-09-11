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أخبار العالم

في هذا الموعد.. السعودية تعلن فتح أبوابها للسياحة العالمية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:15 م
الرياض
الرياض
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رئيس هيئة السياحة والتراث في السعودية اليوم أن بلاده سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام (2019).

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع منظمة السياحة العالمية التي تنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، حيث يرأس وفد السعودية.

وقال الخطيب، إن «السعودية تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة (MST)».

وأضاف: «نعمل مع منظمة السياحة العالمية على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار، ونشير إلى عضوية الهيئة السياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية، وحساب السياحة».

وأعلن رئيس هيئة السياحة والتراث السعودي عن التعاون مع المنظمة في إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة، وإنشاء أكاديمية للسياحة»، مشيرًا إلى أن بلاده وجّهت الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في السعودية خلال عام 2020.

وأثنى الأمين العام للمنظمة زوراب بولوكاشيفيلي على الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما تقوم به السعودية لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

وأقرَّت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للسعودية لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحة ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.

وقدّمت السعودية لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في عدد من المشروعات نحو مليون وسبعمائة ألف دولار.

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