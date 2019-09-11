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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضي منصور يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل مباراة السوبر .. إقالة جديدة فى الجبلاية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:38 م
أحمد هاني
نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :

اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

- استقر مسئولو اتحادة الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على استضافة استاد السلام لقاء السوبر المصري الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري .

ملعب الأهلي.. مرتضى منصور: لن ألعب السوبر على ستاد السلام

- أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قراره النهائي بشأن خوض مباراة السوبر أمام الأهلي على ستاد السلام.

بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم

- استقرت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد كرة القدم .

بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر
- انتهت رسميًا مساء أمس فترة التوقف الدولي ، أو ما يسمى الفيفا داي ، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية تصفيات يورو 2020.

رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن رحيله عن قناة النهار
- أعلن إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، رحيله بشكل نهائى عن قناة النهار بعد الفترة التى قضاها واستمرت إلى ما يقرب من عام.

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