أخبار الرياضة.. مرتضي منصور يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل مباراة السوبر .. إقالة جديدة فى الجبلاية

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :
اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك
- استقر مسئولو اتحادة الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على استضافة استاد السلام لقاء السوبر المصري الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري .
ملعب الأهلي.. مرتضى منصور: لن ألعب السوبر على ستاد السلام
- أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قراره النهائي بشأن خوض مباراة السوبر أمام الأهلي على ستاد السلام.
بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم
- استقرت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد كرة القدم .
بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر
- انتهت رسميًا مساء أمس فترة التوقف الدولي ، أو ما يسمى الفيفا داي ، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية تصفيات يورو 2020.
رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن رحيله عن قناة النهار
- أعلن إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، رحيله بشكل نهائى عن قناة النهار بعد الفترة التى قضاها واستمرت إلى ما يقرب من عام.
اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك
- استقر مسئولو اتحادة الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني على استضافة استاد السلام لقاء السوبر المصري الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري .
ملعب الأهلي.. مرتضى منصور: لن ألعب السوبر على ستاد السلام
- أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قراره النهائي بشأن خوض مباراة السوبر أمام الأهلي على ستاد السلام.
بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم
- استقرت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد كرة القدم .
بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر
- انتهت رسميًا مساء أمس فترة التوقف الدولي ، أو ما يسمى الفيفا داي ، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية تصفيات يورو 2020.
رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن رحيله عن قناة النهار
- أعلن إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، رحيله بشكل نهائى عن قناة النهار بعد الفترة التى قضاها واستمرت إلى ما يقرب من عام.