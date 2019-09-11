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رياضة

ميتشو يجتمع مع لاعبي الزمالك بعد تدريبات استشفائية .. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:55 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق عقب وصولهم فندق الإقامة في داكار بالسنغال، استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. 

وأدى لاعبو الزمالك تدريبا استشفائيا خفيفا بالجري في حديقة فندق الإقامة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني حرصا على عدم إرهاقهم.

ووصلت بعثة الزمالك الأربعاء إلى السنغال بعدما غادرت القاهرة صباح اليوم ومكثت في طريقها للسنغال ترانزيت في الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال يوم السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي.

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