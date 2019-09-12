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رياضة

ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي سيف زاهر عن الأقرب لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم وموعد الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد خاصة أن الأسماء المرشحة تم إعلانها من قبل وهي: حسام حسن المدير الفني لـ سموحة, إيهاب جلال المدير الفني للمصري, حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق, حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق, أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.  

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري هو الأقرب بشدة لقيادة المنتخب الأول خلفًا لـ المكسيكي خافيير أجيري مشددًا أن كل التكهنات تشير إلى أن إيهاب جلال هو المدرب الجديد.

وأضاف سيف زاهر أن المنافسة كانت قوية بين إيهاب جلال وحسن شحاته ولكن ايهاب جلال هو الأقرب.

وتابع سيف زاهر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ستعلن عن اسم المدير الفني الجديد يوم الأحد المقبل.

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