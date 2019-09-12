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فن

مايا دياب عن وفاة المخرج سيمون أسمر: الله يرحمك يا مبدع

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:08 ص
مايا دياب
مايا دياب
مصطفى كرم
نعت الفنانة مايا دياب المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم.

وغردت مايا دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏صعبة أوصف شعوري الحزين، قدام محبتك الكبيرة اللي ما وقفت تغمرني فيها، اليوم أنا كيف فيّي أغمرَك واتذكرك..غير بالصلاة وبالذكريات الحلوة وبالملاحظات اللي ما حدا غيرك شافن وبيشوفن.. بعد في كتير إشيا قولن بس حزني مانعني..الّله يرحمك يا مبدع ..‎#سيمون_اسمر" 

وتوفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.

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