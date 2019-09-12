مايا دياب عن وفاة المخرج سيمون أسمر: الله يرحمك يا مبدع

نعت الفنانة مايا دياب المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم.





وغردت مايا دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏صعبة أوصف شعوري الحزين، قدام محبتك الكبيرة اللي ما وقفت تغمرني فيها، اليوم أنا كيف فيّي أغمرَك واتذكرك..غير بالصلاة وبالذكريات الحلوة وبالملاحظات اللي ما حدا غيرك شافن وبيشوفن.. بعد في كتير إشيا قولن بس حزني مانعني..الّله يرحمك يا مبدع ..‎#سيمون_اسمر"



