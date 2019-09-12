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رياضة

عضو مجلس إدارة الاهلى فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى ..صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمى
ياسمين تيسير
حرص عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور حفل زفاف الفنان احمد فهمى وهنا الزاهد، حيث حضر محمد الجارحي عضو مجلس الادارة الحالي وهشام العامري عضو مجلس الأهلي السابق لتهنئة العروسين بالزفاف.

يأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.

بدأ حفل زفاف الفنان احمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة.

أطلت هنا الزاهد فى حفل زفافها بإطلالة رائعة، مرتدية فستانا أبيض ذا أكمام متوسطة الطول وذيل طويل، واتسم الفستان بالتطريزات البراقة التى زادت من جمال التصميم.
عضو مجلس إدارة الاهلى فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى ..صور

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