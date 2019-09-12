ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منعا للاحتقان.. طليق الراحلة غنوة: لم أذهب للمستشفى بعد علمي بوفاتها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:44 ص
غنوة
غنوة
شروق إبراهيم
قال أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، إنه تلقى خبر وفاتها حين كان يقوم بالتسوق يوم العطلة الأسبوعية، واتصل به والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأخبره بأن غنوة توفيت في حادث سير.

وأضاف أمير عبد الباقي أنه شعر بالصدمة لأن وفاتها كانت مفاجئة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع عليها.

وكشف أمير عبد الباقي عن سر عدم تواجده في المستشفى لأنه كان يرى أن تواجده سيزيد من حدة توتر الموقف، لأن علاقته ليست على ما يرام بأقارب وأصدقاء غنوة.

وصرح أمير عبد الباقي بأن "البعض رأى أن طريقة انفصالي عن غنوة كانت مهينة، لذلك فضّلت عدم الحضور، ولكني شاركت في تلقي عزائها مع والدها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

ياسين نجل غنوة يعيش ظروفا مشابهة لدوره في مسلسل زي الشمس

اتهمها بالنفاق.. أمير عبد الباقي: والدة طليقتي غنوة سبب الوقيعة بينها وبين أنغام

أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس

جدته تستغله.. أمير عبد الباقي والد الطفل يس: أسعى لنقل حضانة نجلي لـ خالته أنغام

أمير عبدالباقي والد الطفل ياسين: وافقت على تكفل أنغام بمصاريف ابني لهذا السبب

ترشيحاتنا

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

ايتن عامر تشارك احمد فهمى وهنا الزاهد بصورة.. ومتابعون: فستان العروسة غير متوقع

مش كل حاجة بيزنس.. أحمد مجدى يوجه رسالة شديدة اللهجة للمدارس..فيديو

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة

أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى