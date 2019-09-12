منعا للاحتقان.. طليق الراحلة غنوة: لم أذهب للمستشفى بعد علمي بوفاتها

قال أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، إنه تلقى خبر وفاتها حين كان يقوم بالتسوق يوم العطلة الأسبوعية، واتصل به والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأخبره بأن غنوة توفيت في حادث سير.



وأضاف أمير عبد الباقي أنه شعر بالصدمة لأن وفاتها كانت مفاجئة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع عليها.



وكشف أمير عبد الباقي عن سر عدم تواجده في المستشفى لأنه كان يرى أن تواجده سيزيد من حدة توتر الموقف، لأن علاقته ليست على ما يرام بأقارب وأصدقاء غنوة.



وصرح أمير عبد الباقي بأن "البعض رأى أن طريقة انفصالي عن غنوة كانت مهينة، لذلك فضّلت عدم الحضور، ولكني شاركت في تلقي عزائها مع والدها".