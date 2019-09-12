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أخبار العالم

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:15 ص
السماح للنساء بدخول
السماح للنساء بدخول الملاعب
أحمد قاسم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يعتزم إرسال وفد رسمي إلى إيران، من أجل إمكانية السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات.

وقال الـ"فيفا" في بيان له، أمس الأربعاء "وفد من فيفا سيتواجد قريبا في إيران لتسريع الاستعدادات للسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم لحضور المباريات المقبلة للمنتخب  ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل".

وتأتي خطوة الفيفا بعد أسبوع من إقدام شابة ملقبة بـ "الفتاة الزرقاء" على حرق نفسها أمام محكمة بعدما حبست لفترة 6 أشهر على خلفية محاولتها الدخول إلى ملعب في طهران متنكرة بزي رجل.

وسيتألف الوفد من ثلاثة أشخاص يمثلون قسمي المسابقات والأمن في "فيفا"، كما سيلتقي مسئولين في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رافضا تأكيد محادثات محتملة مع السلطات الإيرانية من عدمه.

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