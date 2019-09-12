احمد فهمي وهنا الزاهد يشعلان السوشيال ميديا بحفل زفافهما ويتصدران تويتر

شهد حفل زفاف الفنان احمد فهمي علي الفنانة هنا الزاهد ردود فعل واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتدشين هاشتاج #هنا_الزاهد وهاشتاج #احمد_فهمي .. وتصدر الهشتاجان قائمة الأكثر تداولا بـ تويتر.





وجاءت تعليقات الجمهور عن حفل الزفاف كالتالي :





‏فانيليا بطعم مسقعة😂♥️

طالعه كُلش حلوة بعرسها

‎#هنا_الزاهد ‎#احمد_فهمي.





‏يابن المحظوظة يا فهمي ‎#احمد_فهمي





‏ربنا يسعدك أكثر 😍😍

يا اجمل بنت في مصر 😘

الف مبروك علي الجواز 👰

‎#احمد_فهمي

‎#هنا_الزاهد





‏الف مبروووووك لهنا الزاهد واحمد فهمي🎉 الفرح حلو اوي وهنا قمر❤ عروسة تجنن ما شاء الله👰🏼 مبسوطالها اوي🎉 ربنا يسعدها هي واحمد🙏❤

‎#هنا_الزاهد ‎#احمد_فهمي









‏الف مبروووك يا هنا و ربنا يسعدكوا و يخليكوا لبعض و يبعد عنكوا اي حاجة وحشة و تفضلوا مع بعض علتوول بجد انا مبسوطة اوي ليكي انا بحبكك اوي اوي مبروك مرة تانية 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️

‎#هنا_الزاهد





‏لا بقي ده العيون كلها بصاصة وخلق عايزه في عينها رصاصة 😂😂😂

‎#هنا_الزاهد





‏الف مبرووووووك يا نونا وربنا يتمملك على خير ♥💍

‎#هنا_الزاهد









‏هنا الزاهد المعني الحقيقي للانثي اللي هي تحبها وانت مغمض عنيك😂😂💙

💚😘‎#هنا_الزاهد

‎#الواد_سيد_الشحات😂💔

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‏‎#هنا_الزاهد حاسه إن هنا كانت ممكن تطلع احلي من كده والفستان مقلل من جمالها هي احلي من كده 🤷‍♀️









‏‎#هنا_الزاهد ‎#احمد_فهمي ❤️

مشوفتش جمال كده حقيقي 🥰



































