مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل اللانشون، لم يتبقي على موسم المدارس سوى أيام قليلة، ومع استعداد الأمهات لعودة المدارس، تبدأ رحلة التفكير في وجبات صحية وآمنة للأطفال، ويُعتبر اللانشون من أكثر الأطعمة التي يحبها الصغار، لكنه في الوقت نفسه تتخوف الكثير من الأمهات على أطفالها من جودة اللانشون الجاهز ومدي ضمان سلامتة وبالأخص أنه مليء بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة، لذلك نقدم لكي طريقة عمل اللانشون فى البيت بعيدا عن الأضرار.

لذلك نقدم لكِ طريقة عمل لانشون بيتي شهي وآمن بدون أي إضافات صناعية، للشيف وفاء صلاح.

المكونات لطريقة عمل اللانشون فى البيت

  • 4 بيضات
  • 2 مكعب جبنة مثلثات
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • 2 ملعقة كبيرة نشا
  • ½ كوب زيت نباتي
  • ½ كوب لبن
  • ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ½ ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل أحمر بودرة
  • رشة ملح
  • مكعب مرقة اختياري لزيادة الطعم
  • شرائح زيتون للتزيين حسب الرغبة

  • ضعي البيض مع الجبنة والدقيق والنشا والحليب والزيت والملح والفلفل والبابريكا فى الخلاط واضربيهم جيدًا حتى يتكون خليط متجانس وسميك.
  • ضعي الخليط في كيس حراري مخصص للطبخ أو لفيه في ورق فويل محكم الغلق على شكل أسطوانة.
  • اربطي الأطراف جيدًا حتى لا يدخل الماء إلى الخليط.
  • ضعي اللفة في إناء به ماء مغلي، واتركيها على نار متوسطة حوالي ساعة إلا ربع.
  • بعد النضج، أخرجي اللانشون واتركيه يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة 3 ساعات على الأقل قبل التقطيع.
  • قطّعيه شرائح وقدميه مع سندويتشات المدرسة أو وجبات الإفطار.

نصائح للحفاظ على صحته

  • يفضل حفظ اللانشون في الثلاجة وعدم تركه خارجها.
  • استهلكيه خلال أسبوع فقط لأنه خالٍ من المواد الحافظة.
  • يمكنكِ إضافة شرائح الزيتون أو الجزر المبشور داخل الخليط لزيادة القيمة الغذائية.
اللانشون طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون فى البيت موسم المدارس المكونات لطريقة عمل اللانشون فى البيت

