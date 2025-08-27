قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

أسماء عبد الحفيظ

يعتبر القلب هو المحرك الأساسي للحياة، لذلك نلاحظ أن الكثير من الأطباء ينبهون على أهمية الحفاظ على صحة القلب وأول خطوات للحفاظ على صحة القلب هى العادات اليومية البسيطة التى يتبعها الشخص ونظام الغذاء.

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انه مع ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين في عصرنا الحديث بسبب أنماط الغذاء غير الصحية وقلة الحركة، ظهرت الحاجة إلى العودة للطبيعة، حيث تلعب بعض المشروبات دورًا فعال في تنظيف الشرايين ودعم صحة القلب وحمايته من الجلطات.

مشروبات لتنظيف الشرايين

1- عصير الليمون بالماء الدافئ

يُعتبر عصير الليمون غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على إذابة الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، كما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي يحافظ على مرونة الشرايين.

2- مشروب الزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته على تحسين الدورة الدموية، حيث يعمل على منع تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات التي تحمي الأوعية الدموية من التلف.

3- الشاي الأخضر

غني بمركبات الكاتيشين التي تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع تجلط الدم. تناول كوبين يوميًا من الشاي الأخضر يساعد على تعزيز صحة القلب بشكل طبيعي.

4- مشروب الثوم بالعسل

الثوم واحد من أقوى الأطعمة الطبيعية في حماية الشرايين. وعند تناوله مع العسل في مشروب دافئ، فإنه يساعد على تنظيف الأوعية الدموية ومنع انسدادها، ما يقلل من فرص الإصابة بالجلطات.

5- عصير الخيار والكرفس

هذا المزيج يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع، ويحافظ على صحة القلب والشرايين.

6- مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساهم في تقليل ترسب الدهون داخل الشرايين، وتمنح القلب حماية إضافية ضد الجلطات.

