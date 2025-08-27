يعتبر القلب هو المحرك الأساسي للحياة، لذلك نلاحظ أن الكثير من الأطباء ينبهون على أهمية الحفاظ على صحة القلب وأول خطوات للحفاظ على صحة القلب هى العادات اليومية البسيطة التى يتبعها الشخص ونظام الغذاء.

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انه مع ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين في عصرنا الحديث بسبب أنماط الغذاء غير الصحية وقلة الحركة، ظهرت الحاجة إلى العودة للطبيعة، حيث تلعب بعض المشروبات دورًا فعال في تنظيف الشرايين ودعم صحة القلب وحمايته من الجلطات.

مشروبات لتنظيف الشرايين

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

1- عصير الليمون بالماء الدافئ

يُعتبر عصير الليمون غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على إذابة الدهون المتراكمة في الأوعية الدموية، كما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي يحافظ على مرونة الشرايين.

2- مشروب الزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته على تحسين الدورة الدموية، حيث يعمل على منع تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات التي تحمي الأوعية الدموية من التلف.

3- الشاي الأخضر

غني بمركبات الكاتيشين التي تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع تجلط الدم. تناول كوبين يوميًا من الشاي الأخضر يساعد على تعزيز صحة القلب بشكل طبيعي.

4- مشروب الثوم بالعسل

الثوم واحد من أقوى الأطعمة الطبيعية في حماية الشرايين. وعند تناوله مع العسل في مشروب دافئ، فإنه يساعد على تنظيف الأوعية الدموية ومنع انسدادها، ما يقلل من فرص الإصابة بالجلطات.

5- عصير الخيار والكرفس

هذا المزيج يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع، ويحافظ على صحة القلب والشرايين.

6- مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساهم في تقليل ترسب الدهون داخل الشرايين، وتمنح القلب حماية إضافية ضد الجلطات.