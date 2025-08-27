قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
تحقيقات وملفات

خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب

خلاف القيادة العسكرية والسياسية بإسرائيل| صدام أم أزمة متصاعدة؟
خلاف القيادة العسكرية والسياسية بإسرائيل| صدام أم أزمة متصاعدة؟

تشهد الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل تباينات في الرؤى حول إدارة العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن هذه الخلافات لا ترقى إلى مستوى الانقسام العميق أو التناقض الجوهري بين المؤسستين. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن الخلاف القائم بين المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل  يعد خلافا ذا طابع مهني في الأساس، وليس صراعا جوهريا يمكن البناء عليه سياسيا أو استراتيجيا، وتدور هذه التباينات حول طبيعة العملية العسكرية في قطاع غزة، مسارها المحتمل، وآفاقها السياسية في حال قررت إسرائيل السيطرة على ما تبقى من القطاع، والذي يشكل نحو 25% من مساحته.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخلافات  تتمحور بشكل أساسي حول حجم القوات المطلوبة، وتكلفة العملية، والمهام التي سيكلف بها الجيش، دون أن تمس هذه الخلافات الالتزام التام للمستوى العسكري بتنفيذ أوامر القيادة السياسية. 

وأشار فهمي: "غير أن التوتر تصاعد بعد أن بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل المباشر في ملفات تخص الجيش، من بينها التعيينات العسكرية، مما خلق حالة من التوتر داخل المؤسسة الأمنية".

وتابع: "وفي خطوة غير مسبوقة، طرح نتنياهو فكرة تعيين مسؤول فوق رئيس الأركان الحالي، أيال زمير، وهو ما يعتبر خروجا عن التقاليد العسكرية المتعارف عليها، كما هدد نتنياهو بإقالة زمير إذا لم يظهر التزاما بمواصلة العملية العسكرية، ما يعكس محاولة للضغط على الجيش وتوجيهه وفق أجندة سياسية".

واختتم: "رغم ذلك، لا يتوقع أن تؤثر هذه الخلافات على العمليات الميدانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية تضييق الخناق على عدة أحياء استراتيجية في غزة، مثل الزيتون والشجاعية والتفاح، في إطار التحضير لهجوم بري محتمل".

والجدير بالذكر، أن يمنح نتنياهو فرصة للوسطاء الدوليين للتحرك، ساعيا على ما يبدو إلى تحقيق مكاسب سياسية عبر الضغط العسكري، وتشير المؤشرات إلى أن استدعاء القوات الإضافية، التي قد يصل عددها إلى نحو 60 ألف جندي، لن يتم قبل الأسبوع الثاني من سبتمبر، أي بعد بداية العام الدراسي الجديد، في ظل استعدادات لوجستية ومالية ضخمة.

