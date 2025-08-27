قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب

باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ، عدة صور جديدة له.

وظهر صلاح في الصور من داخل الملعب في آخر مباراة له مع ليفربول.

وواصل النجم المصري محمد صلاح تعزيز مكانته كواحد من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أن حصل على جائزة جديدة مرموقة في كرواتيا تقديرًا لأدائه المميز مع فريق ليفربول خلال موسم 2024-2025، الذي شهد قيادة صلاح للفريق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا التكريم في مدينة زادار الكرواتية خلال النسخة الأولى من جوائز "سوفا سكور"، التي تعتمد على التحليل الإحصائي المتقدم بعيدًا عن تصويت الجماهير أو لجان التحكيم، حيث حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم، بعد تسجيله 29 هدفًا وصناعة 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، محققًا تقييمًا متميزًا بلغ 7.78.

ولم يكن صلاح النجم الوحيد في الحفل، حيث تُوّج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بتقييم 7.76، بعدما قاد فريقه لتحقيق الثلاثية المحلية.

كما حصل البرازيلي رافينيا، من برشلونة، على جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإسباني (7.80) وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمته الفعالة في وصول الفريق إلى نصف النهائي.

في ألمانيا، حصد جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في البوندسليجا بتقييم 7.91، فيما نال الإيطالي ماتيا زاكاني جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مع لاتسيو.

أما الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، فحصل على جائزة "الأسطورة" تكريمًا لمسيرته الحافلة التي امتدت لأكثر من 20 عامًا، قبل انتقاله الأخير إلى ميلان.

ويأتي هذا التكريم ليُضاف إلى سلسلة الجوائز الفردية التي حققها محمد صلاح هذا الموسم، ومنها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة البريميرليج، وجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA)، بالإضافة إلى جائزة رابطة الصحفيين الإنجليز (FWA).

وبهذا الإنجاز، أصبح صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز جائزة لاعب الموسم مرتين، لينضم إلى قائمة أساطير مثل تييري هنري، كريستيانو رونالدو، نيمانيا فيديتش، وكيفين دي بروين.

