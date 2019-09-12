وفاة الرئيس الإندونيسي السابق يوسف حبيبي

أعلن نجل الرئيس الإندونيسي السابق بحر الدين يوسف حبيبي أمس الأربعاء وفاة والده الذي تولى السلطة خلال فترة انتقالية عاصفة أعقبت استقالة سلفه القوي سوهارتو عام 1998.





وقال طارق كمال حبيبي ابن الرئيس السابق لقناة مترو التليفزيونية إن أباه الذي كان يبلغ من العمر 83 عامًا كان يعاني مشاكل في القلب.





وستقام جنازة رسمية يتقدمها الرئيس جوكو ويدودو عصر اليوم الخميس.





وتولى حبيبي الرئاسة خلفا لسوهارتو ليصبح ثالث رؤساء إندونيسيا بعد بضعة أشهر من توليه منصب نائب الرئيس، وذلك في وقت غرقت فيه البلاد في موجة من أعمال الشغب والاضطرابات الاقتصادية عقب الأزمة المالية الآسيوية.



