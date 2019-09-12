ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة الرئيس الإندونيسي السابق يوسف حبيبي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي الراحل يوسف حبيبي
رويترز
أعلن نجل الرئيس الإندونيسي السابق بحر الدين يوسف حبيبي أمس الأربعاء وفاة والده الذي تولى السلطة خلال فترة انتقالية عاصفة أعقبت استقالة سلفه القوي سوهارتو عام 1998.

وقال طارق كمال حبيبي ابن الرئيس السابق لقناة مترو التليفزيونية إن أباه الذي كان يبلغ من العمر 83 عامًا كان يعاني مشاكل في القلب.

وستقام جنازة رسمية يتقدمها الرئيس جوكو ويدودو عصر اليوم الخميس.

وتولى حبيبي الرئاسة خلفا لسوهارتو ليصبح ثالث رؤساء إندونيسيا بعد بضعة أشهر من توليه منصب نائب الرئيس، وذلك في وقت غرقت فيه البلاد في موجة من أعمال الشغب والاضطرابات الاقتصادية عقب الأزمة المالية الآسيوية.

وجاء حكم حبيبي بعد سوهارتو الذي حكم إندونيسيا بقبضة حديدية على مدى 32 عاما. ومكث حبيبي في السلطة 17 شهرًا فقط.

ترشيحاتنا

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

آخر تطورات الحالية الصحية لـ كيفين هارت بعد تعرضه لحادث سير مروع

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

بـ الشراشيب والترتر.. روجينا تخطف الأنظار فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

ايتن عامر تشارك احمد فهمى وهنا الزاهد بصورة.. ومتابعون: فستان العروسة غير متوقع

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

بـ الشراشيب والترتر.. روجينا تخطف الأنظار فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور