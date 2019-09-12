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أخبار العالم

دهس جندي إسرائيلي شمال القدس

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
سمر صالح
أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان جنديا تابعا لوحدة حرس الحدود دهس خلال محاولته منع سرقة سيارة في عطروت شمال القدس.

وأضافت ان حالة الجندي متوسطة واعمال تمشيط تجري في المكان بحثا عن الشخص الذي دهس الجندي.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر عبرية ان الجيش والشاباك والشرطة الاسرائيلية اعتقلوا فجر اليوم 11 فلسطينيا بدعوى مشاركتهم في "انشطة ارهابية وانتهاكات لاعامل العنف ضد المدنيين وقوات الامن".

كما تم خلال عملية الاعتقال مصادرة اسلحة وذخيرة من طراز "ام 16".

وأضافت انه تم نقل المعتقلين الى التحقيق.

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