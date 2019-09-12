سعر ومواصفات آيفون 11 في مصر iPhone 11 الجديد

مواصفات 11 iphone



وبحسب ما ذكرته شبكة "cnbc" الأمريكية، أن الشركة زودت أجهزة iPhone الجديدة بتقنية محسنة، ولكن ركزت أيضًا على السعر، حيث تبيع شركة عملاق التقنية جهاز 11 iphone مقابل 699 دولارًا، وهو انخفاض في السعر بقيمة 50 دولارًا عن طراز العام الماضي، انخفاض الأسعار هو خطوة غير معتادة للشركة، التي حافظت تاريخيا على التسعير المتميز.



سعر 11 iphone في مصر



وتأتى الثلاثة أجهزة الجديدة بأسعار مختلفة، حيث يأتى 11 iphone بسعر يبدأ من 699 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 11530 جنيها مصريا، و"iphone 11pro" بسعر يبدأ من 999 دولارا، أي ما يعادل 16480 جنيها مصريا، وجاءت أسعار "iphone11 pro max" بسعر 1099 دولارا، أي ما يعادل 18133 جنيها مصريا.



مواصفات آيفون 11



يأتي 11 iphone بميزة جديدة هذا العام وهى ستة ألوان مختلفة، بالإضافة إلى ألوان آيفون المعتادة، وتشمل ألوان الهاتف الجديد البنفسجي الفاتح والأخضر والأصفر والأسود والأبيض والأحمر والرمادي الفضائي، والفضي والذهبي.



وحصل نظام الكاميرا على تحديثات جديدة، حيث إن الهاتف مزود بعدسات واسعة جدا "ألترا وايد" بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، بمجال رؤية 120 درجة، لتنضم إلى الكاميرات الواسعة الزاوية والمقربة التي قدمتها "أبل" في الماضي.



ويشمل الهاتف نظام التشغيل iOS 13 بما يوفره من سهولة وسرعة في الاستخدام، وشريحة "A13 Bionic" هي الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكى وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية 20% مقارنة بشريحة A12.



وقامت شركة "أبل" بترقية الهاتف بشاشة من نوع "أوليد" جديدة، أطلقت عليها اسم "سوبر ريتنيا إكس دي آر"، والتي تعطي درجة سطوع أعلى، وتزعم الشركة أن زجاج الشاشة هو أقوى زجاج يستخدم في هاتف ذكي حتى الآن.



وتم تحديث كاميرا "TrueDepth"، لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط صور أوضح بكاميرا السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية تعطي صورًا تبدو طبيعية أكثر، وتتيح تسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارًا في الثانية و120 إطارًا في الثانية، .



وسيتوفر هاتف 11 iphone ، بسعة 64GB و128GB و256GB، وسيكون الهاتف متاحًا للحجز المسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وبالنسبة للأسواق ابتداءً من الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

أزاحت شركة أبل الأمريكية، الستار عن الجيل القادم من هواتف آيفون الذكية، يوم الثلاثاء الماضي، بكشفها النقاب عن ثلاثة إصدارات جديدة هما هاتفاالمزود بشاشة بقياس 5.8 بوصة، وآيفون 11 برو ماكسالمزود بشاشة بقياس 6.5 بوصة.