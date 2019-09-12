محمود وادي يصل زنجبار للانضمام لبعثة المصري قبل مواجهة ماليندي

وصل الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي المصري، الي مقر اقامة الفريق في مدينة زنجبار وذلك بعدما انهى فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده فلسطين.





ومن المقرر ان ينضم محمود وادي الي تدريبات نادي المصري والتي ستقام اليوم في ستاد عمان، الذي سيستضيف مباراة المصري وماليندي.





ويواجه فريق المصري البورسعيدي، منافسه فريق ماليندي من زنجبار يوم الأحد المقبل في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وتضم قائمة لاعب المصري 21 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، شيخ موكورو، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب.