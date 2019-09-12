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الأرصاد تكشف عن الموعد المتوقع لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم وغدا سيستمر الإستقرار في الأحوال الجوية مؤكدا ان درجات الحرارة ستكون في معدلها الطبيعي ولكن الشبورة المائية ستكون موجودة في الصباح الباكر خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

واضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أنه سيكون هناك نشاط للرياح في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسيكون هناك إضطراب في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يوم السبت القادم وستكون خفيفة إلى متوسطة تزامنا مع بداية الخريف المتوقع.

واشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سمات الخريف من المتوقع ان يكون هناك امطار وبدءا من السبت والأحد قد تسقط على السواحل الشمالية.

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